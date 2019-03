Aquaplaning: 48-Jährige bei Unfall in Eichenbühl verletzt

Am Freitag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 507 zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Altlandkreis Obernburg befuhr die ST507 von Neunkirchen in Richtung Eichenbühl und kam bei regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von seinem Fahrstreifen ab und stieß seitlich mit einer entgegenkommenden 48-jährigen Freudenbergerin zusammen. Diese wich noch leicht nach rechts aus und beschädigte die Leitplanke. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 EUR.

Falschen Fahrstreifen benutzt - Zeugenaufruf!

Amorbach, Lkr. Miltenberg . Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhren zwei Pkw bei starkem Regen hintereinander die B47 in Fahrtrichtung Schneeberg. Der Vorausfahrende, ein 85-jähriger Amorbacher, fuhr nach Zeugenaussagen plötzlich auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs, woraufhin ein noch unbekannter Fahrzeugführer im Gegenverkehr seinerseits ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierzu musste er ebenfalls in den Gegenverkehr ausweichen, weshalb eine hier ordnungsgemäß fahrende 26-jährige Schneebergerin ihrerseits ebenfalls ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Diese konnte den 85-jährigen kurze Zeit später stellen und die Polizei hinzurufen. Der Fahrer aus dem Gegenverkehr ist bislang unbekannt. Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, PI Miltenberg, zu melden.

Quelle: Polizei Miltenberg / mci