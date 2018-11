Auto macht sich selbstständig und kracht in Mauer

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, stellte in der Adamsgasse der Fahrer eines Audis seinen Pkw in einer Hofeinfahrt ab. Vermutlich hatte er vergessen die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen, so dass sich der Audi selbstständig machte und rückwärts gegen eine Hausmauer rollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Sachbeschädigungen an Pkw

Amorbach. Am Montag, wurde in der Zeit von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr in der Bauhofstraße ein geparkter Pkw Dacia beschädigt. Der unbekannte Täter fuhr mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrerseite des Fahrzeugs entlang. Der Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Hinteren Gasse in der Zeit von Montag, 19.50 Uhr bis Dienstag, 07.40 Uhr, beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte ebenfalls beide Türen auf der Fahrerseite und hinterließ auch einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den/die Täter nimmt die PI Miltenberg jederzeit entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg