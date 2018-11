Unfälle, Beschädigungen, Brand - Die Polizeimeldungen aus dem Kreis Miltenberg

Bereich der Polizeiinspektion Miltenberg

Unfall auf Parkplatz der Verbandsschule

Faulbach. Am Freitag befuhr um 07:45 Uhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin den Parkplatz der Verbandsschule. Hierbei übersah sie ein 7-jähriges Mädchen, welches sich auf dem Parkplatz aufhielt. Der Audi fuhr teilweise über das Bein des Mädchens. Dieses kam leicht verletzt ins KH nach Wertheim.

Sachbeschädigung an Pkw

Großheubach. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:50 Uhr wurde am Freitag ein blauer Audi im Urnenfeld an der Beifahrerseite verkratzt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Täter, weshalb die Polizei Zeugen bittet sich bei der hiesigen Dienststelle unter der 09371/9450 zu melden.

Unfallflüchtiger gefasst

Miltenberg. Am Freitag fuhr gegen 17:30 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Golf auf einen parkenden Polo in der Josef-Wirth-Straße auf und verließ die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch die Halterin des Polos beobachtet werden, welche die Polizei verständigte. Der Golffahrer konnte daher im Nahbereich durch eine Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war.

Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Amorbach. In der Zeit von 06:40 Uhr bis 18:30 Uhr wurde am Freitag ein Kia Ceed auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes angefahren. Da bislang keine Hinweise auf einen Täter vorhanden sind, bittet die Polizei Zeugen sich bei der hiesigen Dienststelle unter der 09371/9450 zu melden.

Hinweise an die Polizei Miltenberg unter Tel. 09371/9450

Originalmeldung der Polizei Miltenberg

Bereich der Polizeiinspektion Obernburg

Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Eschau. Am 09.11.18, 21.30 Uhr, wurde bei einem Opel-Fahrer im Ortsteil Hobbach, Bayernstraße, bei einer Verkehrskontrolle durch Beamte Alkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest bei der Dienststelle ergab einen Wert von 0,84 Promille. Auf den Fahrer aus Frankfurt kommt nun ein Bußgeld und ein 1monatiges Fahrverbot zu.

Kraftrad gerät in Brand

Sulzbach. Am 09.11.18, 17 Uhr, fing das Kraftrad eines ortsansässigen Mannes beim Sportplatz Dornau auf einem Waldweg Feuer. Der Sulzbacher hatte sein Kraftrad umgebaut und mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Der Akku geriet bei der Fahrt in Brand und musste durch die Feuerwehr Sulzbach abgelöscht werden. Da der Fahrzeug-Eigenbau weder zugelassen, noch versichert war, wird wegen verschiedener Verkehrsdelikte gegen den Fahrer ermittelt.

Marihuana bei Kontrolle aufgefunden

Obernburg. Am 09.11.18, gegen 10:30 Uhr, wurde bei zwei jungen Männern in der Berufschulstraße in Obernburg bei einer Durchsuchung der Person jeweils eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Die Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hinweise an die Polizei Obernburg unter Tel. 06022 / 629 – 0

Originalmeldungen der Polizei Obernburg