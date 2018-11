Durch Terassentür in Einfamilienhaus in Dorfprozelten eingebrochen

Zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter über die Terrassentüre Zutritt zu dem freistehenden Anwesen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 300 Euro.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Roten Rain in Dorfprozelten eingestiegen. Sowohl in diesem, als auch in dem aktuellen Fall, bitten die Ermittler erneut um Zeugenhinweise. Anrufe bitte an die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732.

Tipps und Hinweise, wie man gerade auch Terrassentüren und Fenster einbruchshemmend nachrüsten kann und darüber hinaus durch sein Verhalten es den Einbrechern schwerer machen kann, gibt es unter: www.k-einbru ch. de

Quelle: Polizei Unterfranken/mho