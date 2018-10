Lkw-Fahrer lässt Auflieger oben und rammt Brücke

Der 52-Jährige fuhr anschließend mit seinem Sattelkipper in Richtung Aschaffenburg weiter. Der noch ausgefahrene Auflieger rammte kurz darauf die Brücke über die B469, die Niedernberg mit Großostheim verbindet. Der Lkw kippte und kam auf der Seite zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst retten und wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Großwallstadt und Niedernberg waren im Einsatz. Ein unnötiges Ärgernis für die Retter: Immer wieder behinderten langsam fahrende Gaffer auf der Gegenfahrbahn der B469 die Arbeiten und sorgten für Hupkonzerte.

Am späten Nachmittag rückte zur Bergung ein Spezialunternehmen mit schwerem Gerät an. Der Sachschaden könnte bis in den sechsstelligen Bereich gehen. Inwiefern der Unfall die Baustellenarbeiten beeinträchtigt, ist aktuell unklar.

vd/rah