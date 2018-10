Citröen rollt in den Main

Gegen 17 Uhr wurde die Niedernberg zur Sicherung eine Fahrzeuges am Mainufer alarmiert. In der Hirtengasse hatte sich das abgestellte Fahrzeug verselbständigt und war die abschüssige Straße hinunter gerollt. Nachdem es über die Böschungsmauer in den Main gekippt war, blieb es an der Mauer hängen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Arbeiter den Citröen bereits mittels eines Minibaggers gesichert. Unter Zuhilfenahme der Seilwinde der Feuerwehr konnte das Auto schließlich zurück an Land gezogen werden. Anschließend musste durch die Wehrleute noch ein Ölfilm auf dem Wasser beseitigt werden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren.

rah