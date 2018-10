Opel mit Audi kollidiert

Kurz nach 14.15 Uhr befuhr ein Opel-Fahrer die Mömlinger-Straße vom Industriegebiet kommend ortseinwärts in Richtung der MIL38, obwohl diese aktuell in diese Fahrtrichtung gesperrt ist. Als er die Kreisstraße queren wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Audi, welcher in Richtung Niedernberg unterwegs war. Der Audi prallte in das Heck des Opel, beide Fahrzeuge kamen schließlich zum stehen.

Sowohl der Audi-Fahrer als auch eine Mitfahrerin im Opel erlitten leichte Verletzungen und wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt.

Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Kreisstraße war in beide Fahrtrichtungen für eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

vd