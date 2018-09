Messegeschehen vom Sonntag

Da der georgische Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft nach Rücksprache eine Sicherheitsleistung an. Ob der Beschuldigte diese Sicherheitsleistung nun aufbringen kann, wird sich am heutigen Montag erweisen. So lange ist er noch in Polizeigewahrsam.

Silage-Ballen beschädigt

Breitendiel-Kleinheubach. Ein Unbekannter zerstach an 24 Silage-Ballen die Folien, welche entlang des Fahrradweges zwischen Breitendiel und Kleinheubach deponiert waren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro, die Tatzeit war von Dienstag, 17:30 Uhr bis Samstag, 15:30 Uhr

Badetuch geklaut

Miltenberg. Auf ein grünes Badetuch hatte es ein Unbekannter abgesehen, welches auf der Terrasse eines Anwesens in der Kaffeegasse abgelegt war. Die Tatzeit war von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 16:00 Uhr.

Polizei Miltenberg