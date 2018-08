Vorsicht falsche Microsoft-Mitarbeiter rufen an

Die Anrufer geben vor, von den Computern der Angerufenen Warnmeldungen zu erhalten und den jeweiligen Computer überprüfen und „reinigen“ zu müssen. Hierzu überreden die Anrufer die Geschädigten, Ihnen per Team-Viewer oder ähnliche Software Zugang zu ihren Computern zu ermöglichen. Wenn das gelungen ist, wird meist Schadware auf den Computern installiert oder dieser für den berechtigten Benutzer gesperrt. Den Geschädigten wird erklärt, dass der Computer gegen Zahlung eines Geldbetrages wieder freigeschalten wird.

Hierzu verwenden die Anrufer meistens eine Sofortüberweisung, welche durch die TAN-Eingabe des Geschädigten in seinem online-banking freigeschalten wird. Die Gelder gehen meist auf Konten nach Indien. Falls Sie einen derartigen Anruf erhalten, legen Sie am Besten sofort auf. Gewähren Sie auf keinen Fall einem Anrufer Zugang zu ihrem Computer und geben Sie keine persönlichen Daten an Anrufer heraus. Durch die Fa. Microsoft oder deren Mitarbeiter erfolgen keine Telefonanrufe bei Privatpersonen.

Ebenfalls wurde bei der PI Miltenberg vermehrt mitgeteilt, dass Geschädigte Briefe von angeblichen Inkasso-Firmen erhalten haben. Wegen angeblicher Anrufe bei Telefonsex-Hotlines sollen die Geschädigten völlig überzogene Summen an Konten in’s Ausland (in den bekannt gewordenen Fällen waren es tschechische Konten) überweisen.

Diese Betrugsmasche funktioniert auf zweierlei Arten:

Die Geschädigten melden sich bei einer Telefonnummer aufgrund einer seriös wirkenden, vermeintlich privaten Partnerschaftsanzeige in der Presse. Wenn die Geschädigten merken, dass es sich offensichtlich um eine gewerbliche Sexhotline handelt und das Gespräch unterbrechen, erhalten sie kurze Zeit später einen Anruf. Dort meldet sich eine Person und gibt an, ein Mitarbeiter eines Postzentrums zu sein.

Es wird behauptet, den Geschädigten soll Post zugestellt werden, welche falsch adressiert ist. Wenn die Geschädigten ihre Adresse nennen, erhalten sie ein Schreiben von einem Inkasso-Unternehmen und werden aufgefordert, für die Nutzung der Sexhotline die angefallenen Gebühren zu bezahlen. Meist gehört die Gegen-IBAN zu einem Konto im Ausland.

In dem anderen Fall erhielt ein Geschädigter einen Anruf mit einer ihm unbekannten Nummer. Als er dort zurückrief, gab der Angerufene an, Mitarbeiter eines Postzentrums zu sein. Aufgrund einer unleserlichen Adressangabe kann keine Post zugestellt werden. Die Geschädigten teilen dem vermeintlichen Postagentur-Mitarbeiter ihre Adressen mit und erhalten daraufhin, wie im ersten Fall, Post von einem Inkasso-Unternehmen mit der Aufforderung Geldbeträge in’s Ausland zu transferieren.

Wenn Sie einen derartigen Anruf erhalten, geben Sie Ihre Adresse auf keinen Fall an unbekannte Anrufer heraus. Geben Sie auch keine anderen, persönlichen Daten an Unbekannte am Telefon heraus. Falls Sie eine unbekannte Telefonnummer auf ihrem Display feststellen, überlegen Sie, ob Sie einen Anruf erwarten und ob ein Rückruf tatsächlich notwendig ist. Oft hilft es auch, eine Telefonnummer im Internet zu überprüfen. Zu vielen dieser Telefonnummern liegen bereits Hinweise bzw. Warnungen anderer Geschädigter vor.

Wenn Sie ein Forderungsschreiben erhalten haben, in welchem Sie aufgefordert werden, Geld in’s Ausland zu überweisen, werden Sie misstrauisch und prüfen Sie, ob diese Forderung tatsächlich rechtmäßig ist. Auch IBAN können im Internet überprüft werden, hierzu finden sich bei betrügerisch verwendeten IBAN oft zahlreiche Hinweise anderer Geschädigter.

Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich auch jederzeit an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden.