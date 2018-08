Messegeschehen vom Donnerstag

Durch anwesende Polizeibeamte wurde der Angreifer zu Boden gebracht. Danach kam es zu Widerstandhandlungen und Bedrohungen seitens des Festgängers gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 1,94, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Messeverbot wurde gegen den angetrunkenen Schneeberger ausgesprochen; danach wurde er einer Bekannten „überstellt“.

16-Jähriger mit zu viel Promille und evtl. gestohlener Damenhandtasche unterwegs

Einen sichtlich stark angetrunkenen Eindruck machte am Donnerstag gegen 20.45 Uhr ein junger Mann in der Brückenstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 16-jährige Walldürner neben Tabakwaren auch wirklich stark angetrunken war. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,32 Promille, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Zu einer mitgeführten Damenhandtasche konnte der junge Mann keine glaubhaften Angaben machen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass er die Tasche durch eine Straftat erlangte.

Wer kann Hinweise auf die Herkunft der Tasche geben? Bei der Tasche handelt es sich um eine graue Damenhandtasche aus Kunstleder mit Herstellername „N362“ und Karabineranschluss. Der Inhalt der Tasche waren neben kosmetischen Erzeugnissen auch ein grüner MP3-Player des Herstellers TCM mit Kopfhörer des Herstellers Alcatell, sowie eine schwarz-gelbe Trainingsjacke von „Nike“. Die Damenhandtasche wurde sichergestellt. Dem 16-jährigen Jugendlichen wurde erst kurz nach 20.00 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens auf dem Messegelände ein Platzverweis ausgesprochen.

Messegast mit Joints im Gepäck

Bei einer Personenkontrolle am Donnerstag, gegen 23.20 Uhr, auf dem Messegelände wurden -5- Joints bei einem 37-Jährigen aufgefunden. Den aus Babenhausen stammenden Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haschisch sichergestellt

Am Donnerstag, gegen 17.55 Uhr, wurde in der unmittelbaren Nähe des Festplatzes der Michaelismesse, in der Mainstraße ein 22-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Die Kontrolle brachte 1,6 Gramm Haschisch zutage; gegen den aus Erlenbach stammenden Mann wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Auto zerkratzt

Miltenberg. Am Mittwoch, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.50 Uhr wurde ein in der Rahmengasse abgestellter Audi zerkratzt. Der unbekannte Täter beschädigte vermutlich mit einem Schlüssel die linke Fahrzeugseite. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371/9450

jst/Polizei Miltenberg