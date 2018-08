Obwohl die Security ein Hausverbot aussprach wollte der 35-jährige dem nicht Folge leisten. Das half alles nichts, er musste den Festplatz verlassen und ihm wurde ein Messeverbot für die gesamte Messe ausgesprochen. Ein Alkotest ergab 0,44 Promille. Geschädigte, die eventuell gegen den 35-jährigen Anzeige erstatten wollten, konnten im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden.

Gegen 22.00 Uhr wurde einem Besucher des Messezeltes ein Hausverbot für die gesamte Messedauer ausgesprochen, da er bei dem auf den „Tischen tanzen“ haufenweise Gläser herabtrat. Nur eine Stunde später wurde er erneut im Festzelt durch die Security angetroffen. Er zeigte sich absolut uneinsichtig. Erneut wurde ihm ein Messeverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab eine Promille von 1,62.

Noch während der Erteilung des Platzverweises pöbelte ein anderer Angetrunkener im Beisein der Beamten andere Festbesucher an. Einem erteilten Platzverweis kam dieser 39-jährige nicht nach und musste später in die Obhut eines Bekannten gegeben werden, der versicherte ihn nach Hause zu bringen. Ein Alkotest ergab eine Promille von 2,44.

Fahrradauffahrunfall

Eichenbühl. Gegen 19.20 Uhr waren ein 58-jähriger und ein 50-jähriger mit ihren Rennrädern auf der Staatsstraße 521 Richtung Riedern nach Eichenbühl unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Neunkirchen bremste der vordere Fahrradfahrer ab, was der dahinter fahrende zu spät merkte und infolgedessen aufgrund des geringen Abstandes auffuhr. Er kam zu Fall und schlitterte über die Straße. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt, der andere Fahrer blieb unverletzt.

Unfallflucht

Großheubach. Am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr, überholte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Miltenberger Straße einen Rollerfahrer. Der Unbekannte scherte allerdings so knapp vor diesem ein, dass er stürzte. Zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich. Über ihn ist nichts bekannt. Der Rollerfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg verbracht. Der Sachschaden an dem Roller beläuft sich auf cirka 300 Euro.

Sachbeschädigung an Lastwagen

Bürgstadt. Am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, stellte ein Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtweg sein Fahrzeug ab, um kurz einzukaufen. Nur zirka zwölf Minuten später kam er zurück und bemerkte, dass die Plane der Ladefläche entlang der linken Seite aufgeschlitzt worden war. Zudem waren die Fahrzeugfront und Fahrertüre zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

