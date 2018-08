17-Jähriger mit 2,2 Promille auf der Mess'

Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,20 Promille, zudem war den eingesetzten Beamten der junge Bürgstädter nicht unbekannt, da er auch am 1. Messe-Wochenende alkoholbedingt aufgefallen war. Die Mutter konnte erreicht werden und kümmerte sich weiter um ihr Kind.

Dieb mit Faible für Flaggen

Bei einem Rundgang auf dem Messegelände beobachtete der Sicherheitsdienst einen Mann, der mit vollen Armen das Messegelände in Richtung einer Tankstelle entlanglief. Kurze Zeit später wurde die gleiche Person durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wieder angetroffen, festgenommen und der Polizei übergeben. Es stellte sich nämlich heraus, dass der aus Freudenberg stammende 19jährige junge Mann gestohlen hatte. Er hatte aus einem Verkaufsstand 20 Flaggen im geschätzten Wert von 300 Euro entwendet. Ein Alkotest ergab einen Fahnenwert bzw. Promillewert von 1,08.

Angetrunkener 14-Jähriger randaliert

Bürgstadt

Am Dienstag, gegen 21.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem randalierenden Mann im Streckfuß gerufen. Der Jugendliche aus Großheubach musste von anwesenden Personen festgehalten werden, da er „ausgerastet“ war. Bei dieser Rangelei wurde auch die Glastür eines Wohngebäudes beschädigt.

Die hinzugerufenen Beamten mussten den 14-Jährigen fesseln, da er erneut nicht unter Kontrolle zu bringen war. Aufgrund seines Verhaltens und seiner Aggressivität gegenüber den Zeugen wurde der junge Mann zur Dienststelle verbracht. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 1,08. In diesem Zustand musste er in die Kinderklinik nach Aschaffenburg gefahren werden. Allerdings hielt es der junge Großheubacher dort nicht lange aus, etwa zwei Stunden später war er aus der Klinik abgängig. Kurz darauf konnte er erneut von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Gewahrsam genommen und nun in die Obhut seines Vaters übergeben werden.

vd/Polizei Miltenberg