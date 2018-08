Am Sonntag gegen 23.30 Uhr versuchten zwei 20-jährige Frauen, die sichitlich zu stark betrunken waren ins Festzelt gelangen, was aber durch den Sicherheitsdienst verwehrt wurde. Nach dem dritten mißglückten Versuch ins Festzelt zu kommen, wurde den beiden ein Hausverbot durch den Sicherheitsdienst ausgesprochen. Dieses Verbot ignorierten die jungen Frauen aus Walldürn jedoch, umgingen das Zelt und kletterten durch ein geöffnetes Fenster ins Festzelt. Hier wurden sie wiederum vom Sicherheitsdienst angetroffen. Die jungen und unbelehrbaren Frauen, übrigens beide mit einem Alkoholpegel von 1,82 Promille, müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen. Eine nüchterne Bekannte der beiden Damen fuhr diese schließlich nach Hause.

Unbekannter schlägt 18-Jährigen

Am Samstag, gegen 23.00 Uhr, schlug ein bisher Unbekannter einen 18-Jährigen in der Nähe des Riesenrades unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte fiel zu Boden, wurde ohnmächtig und musste schließlich ärztlich versorgt werden. Bei dem Unbekannten handelt es sich nach Beschreibung von Zeugen vermutlich um einen türkischstämmigen Staatsangehörigen, ca. 187 cm groß, ca. 25 Jahre alt und von dicklicher Figur. Zudem hatte der Schläger markante, dunkle Augenränder. Wer kennt den Schläger oder kann Hinweise zu der Körperverletzung machen?

Diebstahl im Ausstellungszelt

Am Sonntag, gegen 13.50 Uhr, wurde eine 48-jährige Ausstellerin von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Vermutlich nutzte ein Komplize des Mannes diese Gelegenheit und entwendete von der Geschädigten einen hellblauen Geldbeutel mit persönlichen Kreditkarten und Bargeld. Der Mann, der die Austtellerin ablenkte wird beschrieben als cirka 40 – 45 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, mit kurzen schwarzen Haaren und Bierbauch. Er trug ein gelbes Muskel-Shirt mit schwarzer Aufschrift oder umgekehrt und eine blaue Jeanshose. Der Mann hatte einen polnischen Akzent.

Angetrunkener beleidigt Polizeibeamten

Miltenberg. Am Sonntag, gegen 06.20 Uhr, beschwerten sich mehrere Anwohner in der Mainstraße über starken Lärm vor einer Gaststätte. Nachdem die Polizeistreife für Ruhe sorgte, wurde die Beamten jedoch von einem angetrunkenen Gast beleidigt. Es wurden die Personalien des Störenfriedes festgestellt und ein Alkotest durchgeführt. Der Alkoholwert des 31-Jährigen Walldürners betrug 2,68 Promille.

Busfahrer muss wegen Wild bremsen– ein Fahrgast leicht verletzt

Am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, musste ein Busfahrer, welcher auf der Staatsstraße 521 unterwegs war, kurz vor Riedern stark abbremsen, da ein Reh die Fahrbahn querte. Zwar konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Wild verhindern, ein Fahrgast fiel jedoch durch die Bremsung von seinem Sitzplatz in den Gang des Omnibus. Hierbei wurde der 69-jährige Fahrgast verletzt und musste ins Krankenhaus nach Buchen transportiert werden. Die restlichen Fahrgäste blieben unverletzt.

Pedelec-Fahrerin beim Sturz leicht verletzt

Bürgstadt. Am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin die „Große Maingasse“. Um den Luftdruck ihres Hinterreifens zu prüfen, schaute sie während der Fahrt kurz nach hinten, verriss den Lenker und stürzte auf die Straße. Die Radlerin aus Obernburg trug keinen Helm und wurde leichtverletzt ins Klinikum Erlenbach verbracht.

Radfahrer hatte Glück

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer die Mainzer Straße. Auf Höhe der Ein- bzw. Ausfahrt des Edeka-Marktes überfuhr er den Metallrost einer Entwässerungsrinne und stürzte. Wie sich herausstellte, fehlte ein Gitterelement der Rinne. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings wurde sein Fahrrad beschädigt.

Unfallflucht

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 21.30 Uhr, auf dem Bus-Parkplatz, in der Mainstraße, ein geparkter Audi angefahren. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Miltenberg-Rüdenau. Am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein “Schlangenlinienfahrer“ in Miltenberg, Fahrtrichtung Rüdenau, gemeldet. Bei der anschließenden Nachschau an der Halteranschrift in Rüdenau konnte schließlich der Fahrer ermittelt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurden durchgeführt, wogegen der 74-Jährige Rentner lautstark protestierte, was jedoch nichts nützte.

Polizei Miltenberg