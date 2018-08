Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und wird verletzt

An der dortigen Einmündung missachtete der Radler die Vorfahrt eines Autofahrers und stieß mit dem Wagen zusammen. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Erlenbach gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt.

Verbotenerweise abgebogen – eine Person leicht verletzt

Miltenberg. Am Mittwoch, kurz nach 14:00 Uhr, befuhr eine 26-jährige Daimler-Fahrerin die westliche Brückenabfahrt. Am Ende der Straße bog sie verbotswidrig nach links auf die Mainstraße ab und kollidierte dort mit einer 57-jährigen Roller-Fahrerin. Diese stürzte, verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus Erlenbach gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro.

Zeitungen gestohlen

Miltenberg. Am Mittwochmorgen im Zeitraum von 01:00 bis 04:30 Uhr wurden in der Hauptstraße zur Auslieferung bereitgelegte Tageszeitungen entwendet. Der Diebstahlswert beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter der Nummer 09371-9450 jederzeit entgegen.

Diebstahl an Lkw-Anhänger

Großheubach. Unbekannte entwendeten die Abdeckung des rechten Rücklichts am Anhänger eines Lkws, welcher am Dienstag in der Industriestraße abgestellt war. Der Wert der Abdeckung beläuft sich auf etwa 30 Euro.

Polizei Miltenberg