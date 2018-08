Unfall beim Abbiegen

Die 44-jährige Fahrerin eines Opel wollte aus der Goethestraße auf die Kleinwallstädter Straße einbiegen und übersah dabei einen 34-jährigen VW-Fahrer, der vom Nordring die Kleinwallstädter Straße überqueren wollte. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2.500 Euro.

Während des Badens Tasche gestohlen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Am Mittwoch zwischen 17 und 20.30 Uhr, wurde einem Gast am Badesee die Tasche gestohlen. Darin befanden sich Kleidungsstücke und ein Handy. Der Diebstahlschaden beträgt rund 300 Euro.

Geldbeutel aus dem Auto gestohlen

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 12:30 und 17:30 Uhr, wurde aus einem am Großwallstädter Schwimmbad geparkten Ford eine Geldbörse gestohlen. Eventuell war das Fahrzeug nicht versperrt, so dass der Täter eindringen und den Geldbeutel entwenden konnte. Der Diebstahlschaden beziffert sich auf etwa 150 Euro.

Zeitungen über die Straße verteilt

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg. Eine große Anzahl Tageszeitungen lagen am frühen Mittwochmorgen gegen 03:40 Uhr auf einer Strecke von über einem Kilometer verteilt auf der Miltenberger Straße in Erlenbach. Aufgrund der hohen Anzahl der Blätter und um eine Gefahr für den Verkehr zu vermeiden, wurde die Feuerwehr Erlenbach alarmiert, die die Zeitungen einsammelte. Möglicherweise steht in diesem Zusammenhang der Diebstahl von rund 100 Tageszeitungen im Bereich Kleinheubach. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0

Polizei Obernburg