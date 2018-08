Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss sich der Einbruch am Montag im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr ereignet haben. Der Täter brach in dem Anwesen am Ostring eine rückwärtige Terrassentür auf. Er flüchtete mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten, wird gebeten, sich unter

Tel. 06021/8571732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Unterfranken