Unfallflucht

Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden im vorderen rechten Bereich des Kotflügels und Felge in Höhe von ca. 2.000 Euro. Unbekannter beschädigt mehrmals ein Auto Kleinheubach: Seit mehreren Wochen ist ein, in der Bahnhofstraße abgestellter Peugeot, mehrmals von einem Unbekannten angegangen worden. Zuerst wurde der Tankdeckel abgerissen, dann die Motorhaube zerkratzt und nun liegen in der Fahrzeugnähe immer wieder Reißnägel. Der bisherige entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Polizei Miltenberg