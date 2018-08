Weilbach: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hier blieb das Motorrad, Marke Benelli, mit der Vorderachse am Stacheldraht einer Weide hängen und überschlug sich. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Gefährlicher Mix“ bei Pkw-Fahrerin festgestellt

Amorbach. Alkohol in Verbindung mit Betäubungsmitteln und Psychopharmaka ist für eine Seat-Fahrerin zum Verhängnis geworden. Die 30-Jährige wurde am Montag, gegen 00.35 Uhr, in der Steinernen Gasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten neben Alkoholgeruch auch drogentypische Verhaltensmuster fest. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte die junge Frau neben „Speed“ auch Psychopharmaka in Tablettenform konsumiert. Die Folge war eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Unterbindung der Weiterfahrt. Ein Alkotest ergab zudem noch 0,34 Promille.

Unbelehrbarer fährt weiterhin Auto

Amorbach. Bereits Anfang August war ein 24-Jähriger beim Fahren eines Autos ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt worden. Offensichtlich nichts daraus gelernt hatte der junge Mann aus Mudau. Eine Streifenbesatzung der PI Miltenberg erkannte am Sonntag, gg. 16.00 Uhr, den jungen Mann als Führer eines Pkws in Amorbach. Ihn erwartet erneut eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis; die Halterin des Opels wird ebenfalls angezeigt wegen Ermächtigens als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sie hatte dem jungen Mann, obwohl sie wusste, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, ihren Pkw ausgeliehen.

Polizei Miltenberg