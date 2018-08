Großheubach: Autofahrer baut Unfall mit 2,1 Promille

Die Folge waren eine Blutentnahme und die Führerscheinsicherstellung. Der Großheubacher wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Unfallflucht

Bürgstadt. Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße „Am Stadtweg“ , wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.00 und 17.15 Uhr ein geparkter Nissan angefahren. Tatverdächtig ist der Fahrer eines dunkelgrünen Pkws, der im fraglichen Zeitraum neben dem geschädigten Pkw geparkt hatte. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Unfallflucht

Stadtprozelten. In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr – Donnerstag, 06.45 Uhr, wurde in Stadtprozelten, in der Hauptstraße, ein Seat angefahren. Der bislang unbekannte flüchtige Fahrzeugführer hinterließ einen Sachschaden an der Fahrerseite und am Außenspiegel in Höhe von 450 Euro.

Fahrraddiebstahl

Miltenberg. Am Mittwoch, in der Zeit von 18.00 Uhr bis Donnerstag, 12.00 Uhr, wurde aus dem Hofraum eines Mehrfamilienhauses in der Maria-Hilf-Straße ein graues Damen-Fahrrad entwendet. Bei dem grauen Fahrrad handelt es sich um eines des Herstellers Alu-Konbike, im Wert von ca. 100 Euro.

Unfallflüchtiger Fahrzeugführer ermittelt

Miltenberg. Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, fuhr im Burgweg eine zunächst unbekannte Suzuki-Fahrerin zurück und stieß gegen einen dahinter stehenden Mitsubishi einer 51-jährigen Fahrerin. Obwohl die Unfallverursacherin den Anstoß bemerkte, fuhr sie von der Unfallstelle davon. Als flüchtige Fahrerin konnte eine 70-Jährige aus Kirchzell ermittelt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeug wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

