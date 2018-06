Aufmerksame Zeugin - Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Am frühen Samstagmorgen teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass soeben ein Pkw-Fahrer, welcher augenscheinlich betrunken war, von der Aral-Tankstelle in Miltenberg losgefahren wäre. Die Streife konnte das Fahrzeug am Ortsausgang Schneeberg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem bei dem Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,41 mg/l. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden.

Langer Kratzer an der Fahrerseite

Miltenberg: Am Freitag wurde in der Zeit von 11:00 Uhr – 14:00 Uhr ein Auto von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Wagen wurde von der Fahrzeugbesitzerin in einer unbenannten Seitenstraße auf Höhe der Mainstraße 95 (Höhe „MainPicknicker“) in Miltenberg abgestellt. Als Sie zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte Sie einen ca. 80 cm langen Kratzer an der Fahrerseite fest, welcher vermutlich mit einem Schlüssel o. ä. verursacht wurde. Zu dem Vorfall gibt es bislang keine Hinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg