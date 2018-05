Dumm gelaufen: Dieb bietet gestohlenes Fahrrad bei E-Bay an und wird überführt

Die geschädigte Fahrradbesitzerin ging zum Schein auf den Verkauf ein und machte einen Übergabetermin für den Montag aus. Hier konnte der 15-jährige Täter gegen 19.00 Uhr festgenommen werden. Die Vorgehensweise der Geschädigten ist hervorzuheben, da sie nicht ausschließlich selbständig agierte, sondern sich vorbildlich mit der Polizei abgesprochen hatte.

Amorbach. Am Montag befuhr ein 24-Jähriger gegen 16 Uhr die Bundesstraße 47 von Boxbrunn kommend in Richtung Amorbach mit seinem Motorrad. In die letzte Kurve fuhr er zu schnell ein und beim Abbremsen stürzte er. Er war ansprechbar und wurde in das Krankenhaus Erbach verbracht. Über die genauen Verletzungen ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden an der Suzuki dürfte bei ca. 1000,- EUR liegen.

grr/Polizei Miltenberg