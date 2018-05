Der Autofahrer war mit seinem Auto in Richtung Mönchberg unterwegs. Wie vor Ort durch die aufnehmende Polizeistreife ermittelt wurde, fuhr das Kind aus der untergeordneten Straße „Galgenäcker“ in die bevorrechtigte Mönchberger Straße mit seinem Fahrrad ein und nahm dem vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der in Richtung Mönchberg fuhr, die Vorfahrt. Auf der Mönchberger Straße kam es dann zum Kontakt des Kindes bzw. dessen Fahrrades mit dem Auto des Fahrzeugführers, der noch auszuweichen versuchte. Hierbei wurde das Kind verletzt und am Auto, sowie am Fahrrad des Kindes entstand Sachschaden. Schadenshöhe ca. 500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für das verletzte Kind „keine“ Lebensgefahr.

Polizei Miltenberg/kick