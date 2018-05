Rover touchiert Rollerfahrer

Am Dienstag gegen 05.35 Uhr befuhr ein Rover-Fahrer die westliche Brückenabfahrt und wollte auf die Mainstraße einbiegen. Dabei übersah er einen Rollerfahrer und touchierte diesen leicht, weshalb der Zweiradfahrer stürzte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Unfallflucht

Collenberg. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Bildstraße gegen einen geparkten Opel und beschädigte diesen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

bak/Polizei Miltenberg