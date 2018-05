Es war zu einem Polizeieinsatz in dem Wohnheim im Fährweg gekommen, nachdem es zwischen dem 49-Jährigen und seiner zehn Jahre jüngeren Lebensgefährtin zu einem Streit gekommen war. In dessen Verlauf soll der Mann mit einer Armbrust einen Pfeil in Richtung der Frau verschossen und diese damit bedroht haben. Verletzt wurde niemand.

Die Miltenberger Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Zuge der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten die sogenannte „Compoundarmbrust“ mit mehreren Pfeilen unter dem Bett eines Nachbarn. Außerdem hatte der 49-Jährige 19 Marihuanapflanzen gezogen.

Nach einer Nacht in einer Haftzelle der Polizei wurde der dringend Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Polizei Miltenberg/kick