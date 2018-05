Radfahrerin stürzt mit 2 Promille im Blut

Zur ärztlichen Versorgung musste sie in KH Erlenbach verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde von den Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Alkotest ergab eine Promille von 2,06, eine Blutentnahme war die Folge. Die junge Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unfallflucht.

Miltenberg. Am Montag in der Zeit von 07.15 bis 15.00 Uhr wurde in der Martin-Vierengel-Straße ein geparkter VW Golf angefahren. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Schaden am Kotflügel von einem Fahrradfahrer verursacht wurde. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro.

Auto zerkratzt

Kleinheubach. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein bisher Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 14.00 Uhr bis Montag, 09.00 Uhr, einen BMW im Pfarrer-Frömel-Ring. Der Sachschaden am linken vorderen Kotflügel beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Unbekannte Frauen entwenden Kopfhöhrer

Kleinheubach. In einem Elektrofachmarkt in der Seehecke entwendeten am Freitagnachmittag zwei Frauen einen Apple Kopfhörer im Wert von 51,99 Euro. Über die Täterinnen ist nichts Näheres bekannt.

Baumaschinen entwendet

Weilbach. Eine Rüttelplatte der Marke Wacker und einen Verdichter der Marke Bomag entwendeten Unbekannte von einem Lkw, welcher in der Hartungsstraße auf einer Parkfläche gegenüber des Schützenhaus abgestellt war. Die Tat war von Freitag, 13.00 Uhr bis Montag, 07.30 Uhr, der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Polizei Miltenberg/kick