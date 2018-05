Betagtes Trekking-Tad: Vorderrad knickt ab, Fahrer muss ins Krankenhaus

Ein 29jähriger fuhr mit seinem alten Trekking-Rad eine steile Hofeinfahrt hinab in Richtung Straße. Dort fuhr er über den hohen Bordstein auf die Straße. Offensichtlich war die Belastung zu viel für sein betagtes Fahrrad, an welchem das Vorderrad abknickte und der 29jährige infolgedessen auf die Straße stürzte. Er wurde hierbei an der Schulter verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Vom Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Collenberg – Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr kam es auf dem Mainuferradweg in Collenberg auf Höhe des Campingplatzes zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem eine 59jährige Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad stürzte. Da der Verdacht bestand, dass die Dame sich hierbei eine komplizierte Unterschenkelfraktur zugezogen hatte, wurde sie zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Motorradfahrer leicht verletzt

Großheubach – Am frühen Samstagabend, gegen 18:15 Uhr kam es in der Miltenberger Straße in Großheubach zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein ortsfremder, 78 Jahre alter Pkw Fahrer bremste seinen Pkw VW abrupt ab um nach links abzubiegen. Ein dem VW nachfolgender 27jähriger Motorradfahrer versuchte dem bremsenden Pkw auszuweichen und stürzte hierbei mit seinem Kraftrad. Durch den Sturz kam wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden an seinem Motorrad.

Polizei Miltenberg/mkl