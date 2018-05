Diebesbande in Kleinheubacher Supermarkt

In einem Verbrauchermarkt , In der Seehecke, luden am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, zwei Frauen je einen Einkaufswagen randvoll mit Lebensmitteln und verließen damit ohne zu bezahlen den Markt. Dies beobachtete ein aufmerksamer Zeugen, der die Mitarbeiter des Marktes sogleich verständigte.

Die Langfinger flüchteten zunächst mit ihren beladenen Einkaufswägen über einen Schleichweg in Richtung Pfarrer-Frömel-Ring. Sie ließen die erbeutete Ware jedoch stehen als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Ihre Flucht dauerte nicht lange, die beiden konnten gestellt und festgehalten werden. Die beiden Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren, wohnhaft in Hanau und Lauf an der Pegnitz erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Bei der späteren Durchsicht der Videoaufzeichnung war erkennbar, dass sich bei dem Duo noch zwei weitere Frauen mit einem Kind, allesamt mit osteuropäischem Aussehen, im Eingangsbereich aufhielten. Dort standen diese offensichtlich „Schmiere“ um den Eingangsbereich zu sichern. Diese zwei Frauen verließen mit dem Kind fluchtartig den Supermarkt und konnten unerkannt flüchten.

Der Warenwert in den beiden Einkaufswagen beläuft sich auf knapp 997 Euro. Möglicherweise steht in diesem Zusammenhang ein dunkler PKW-Kombi, älteres Modell mit Teilkennzeichen LAU- (Lauf an der Pegnitz), welcher auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes gestanden hatte und nach dem Diebstahl verschwunden war.

Kennzeichen gestohlen

Bürgstadt. Zwischen Montag, dem 30.04.2018, 18:30 Uhr und Mittwoch, 02.05.2018, 08:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Breslauer Straße das vordere Kennzeichen eines Autos. Konkrete Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg