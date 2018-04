Gleitschirmflieger landet im Baum

Am Sonntagnachmittag verfing sich ein Gleitschirmflieger in einem Baum und konnte später durch die zahlreich herbeigerufenen Einsatzkräfte unverletzt aus großer Höhe geborgen werden.

Gegen 14.45 Uhr startete der rüstige 85-jährige Gleitschirmflieger alleine von der Absprungschanze „Liliengleiter Unterfranken“ im Gewann “Königsbaum“ zu seinem Flug. Nur wenige Minuten nach dem Start sackte er etwas ab und wurde durch eine Windböe in einen Wald getrieben. Gezielt konnte der Flieger noch seinen Schirm in den Wipfel eines Baumes lenken. Dort hangelte er sich über die Äste zum Stamm und wartete ca. 30 Meter über dem Boden auf die zwischenzeitlich informierten Rettungskräfte. Sein Gleitschirm blieb in einer Höhe von rund 40 Meter Höhe hängen.

Bei der anschließenden Rettungsaktion mitten im Wald und im steilen Gelände waren unter anderem die Feuerwehren Kreuzwertheim, Faulbach, Großheubach Einsatz. Durch die Bergwacht Miltenberg konnte schließlich der Flieger abgeseilt und unverletzt geborgen werden.

VW gegen Motorrad mit Beiwagen – drei leicht Verletzte

Amorbach. Am Sonntag gegen 18.20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW auf der Bundesstraße 47 von Amorbach Richtung Weilbach. Auf Höhe des Parkplatzes, kurz nach Ortsende Amorbach, blieb der junge Mann mit seinem Pkw auf der Fahrbahn stehen und wollte verbotswidrig nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Eine hinter ihm fahrende 46-jährige Motorradfahrerin mit Beiwagen, in welchem ihre 12 und 9 Jahre alten Kinder saßen, überholte den VW. Just in diesem Moment zog dieser nach links und erfasst den Beiwagen mit Krad. Durch den Anstoß schleuderte das Krad und kam ca. 20 m entfernt im Graben zum Stehen. Während die Motorradfahrerin in den Graben stürzte, blieben die Kinder angegurtet im Beiwagen und konnten nach dem Unfall selbständig aussteigen. Alle drei “Motorradfahrer“ mussten mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Erlenbach verbracht werden. Der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Pkw und Motorrad mit Beiwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrsregelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Amorbach. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Motorradfahrer nach sturz schwer verletzt

Eichenbühl. Am Sonntag, kurz nach 17.00 Uhr, befuhr eine Dreiergruppe Motorradfahrer die Staatsstraße 507 von Neunkirchen in Richtung Eichenbühl. Nach einer langgezogenen Rechtskurve musste die 49-Jährige, als zweite Motorradfahrerin in der Gruppe, ihre Maschine verkehrsbedingt abbremsen. Der dritte, dahinter fahrende 51-jährige Suzuki-Fahrer, erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei stürzte der 51-Jährige mit seinem Motorrad und wurde schwer verletzt; die 49-jährige Motorradfahrerin konnte ihr Krad abfangen und kam nicht zu Sturz. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der aus Gernsheim stammende Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Wertheim eingeliefert.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg