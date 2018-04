Streit in Großheubacher Diskothek eskaliert

In der Diskothek „Eventfabrik“ in Großheubach kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Streit in dessen Verlauf es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen mehreren Gästen kam. Ein nicht unerheblicher Grund für die Auseinandersetzung dürfte der Alkohol gespielt haben.

Sachbeschädigung

Miltenberg – Ein bisher Unbekannter beschädigte am Samstag gegen 06:00 Uhr die Glasscheibe einer Hauseingangstüre und hinterließ einen Sachschaden von ca. 200 €.

Polizei Miltenberg/mkl