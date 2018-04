Wohnungseinbruch in Großheubach - Polizei sucht Zeugen

Am Nachmittag des vergangenen Freitags zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in Großheubach zu verschaffen. In dem Gebäude trat der Täter eine verschlossene Wohnungstüre auf und gelang so in die Wohnung. Hier wurden sämtliche Schränke etc. durchwühlt. Der Täter erbeutete Bargeld in Höhe von insgesamt ca. 3000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg entgegen.

Ladendiebstahl

Bürgstadt. Am Freitag gegen 13:00 Uhr war eine 17-jährige Frau in der Rossmann Drogerie in Bürgstadt zugegen. Beim Verlassen des Marktes läutete die Alarmanlage. Bei der anschließenden Nachschau in den Taschen der Beschuldigten konnten gestohlene kosmetische Gegenstände im Wert von 29,19 EUR aufgefunden werden. Die Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls sowie ein Hausverbot in der Drogerie.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg