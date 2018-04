Zusammenstoß mit Fahrschul-Auto

Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr wollte eine 43-jährige VW-Fahrerin von der Straße Am Hundsrück in Kleinheubach auf die MIL4 einbiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines Fahrschulautos. Es kam zum Zusammenstoß, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.300 Euro.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg