Unachtsam: 18-Jähriger fährt gegen Baum

Pkw gegen Baum – eine Person leicht verletzt Schneeberg

Am Mittwoch, gegen 20.45 Uhr, geriet ein 18-Jähriger aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw Ford nach rechts in den Straßengraben und stieß gegen einen Baum. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in die Klinik nach Erlenbach am Main verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Diesel abgezapft Bürgstadt

Im Laufe dieser Woche von Montag, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 17 Uhr, wurden an zwei Traktoren, welche in einer unverschlossenen Scheune entlang des Flurweges zwischen Bürgstadt und Freudenberg standen, Dieselkraftstoff abgezapft. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Konkrete Hinweise auf den/die Diebe liegen bislang nicht vor.

Auffahrunfall – eine Person verletzt Großheubach

Am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, musste in der Miltenberger Straße ein Toyota-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender Audifahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt; der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.

sre/PI Miltenberg