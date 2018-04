Noch während die Täter den Automaten mit einer Flex aufgebrochen haben, verständigte der Zeuge unbemerkt telefonisch die Beamten. Mehrere Streifen machten sich umgehend auf den Weg zum Einsatzort. Als die erste Streife eintraf, flüchteten zwei der Täter über eine angrenzende Wiese. Die Beamten nahmen zuerst zu Fuß die Verfolgung auf und schließlich auch die 17 und 19 Jahre alten Männer vorläufig fest. Anschließend brachten sie das Duo zur Polizeiinspektion Obernburg am Main.

Während die beiden Tatverdächtigen die Nacht in der Arrestzelle verbringen mussten, stellte sich am darauffolgenden Morgen der dritte Tatverdächtige gemeinsam mit seiner Mutter bei der Polizei. Der 19-Jährige räumte ebenfalls ein, mit seinen beiden bereits festgenommenen Bekannten für mehrere Aufbrüche verantwortlich zu sein. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden daraufhin umfassende Durchsuchungsmaßnahmen bei allen drei Beschuldigten in die Wege geleitet.

Hierbei wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt und es ergaben sich neue Hinweise auf einen vierten Täter, der wenig später ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Nach Zusammenführung der bisherigen Ermittlungsergebnisse, spricht derzeit alles dafür, dass die vier Beschuldigten in den vergangenen Wochen mehrfach gemeinsam agiert haben und insgesamt für mindestens acht Automatenaufbrüche im Landkreis Miltenberg in Frage kommen. Die Männer, die allesamt im Landkreis Miltenberg wohnhaft sind, hatten nach bisherigen Ermittlungsstand jeweils in wechselnder Besetzung seit dem 25. Februar 2018 die Zigaretten-Automaten aufgebrochen, um mit der Beute ihre allgemeine Geldnot auszugleichen. Dabei hatten sie mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet.

Nach der Durchführung der polizeilichen Erstmaßnahmen, wurden die vier Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Obernburger Polizei führt nun intensive Ermittlungen gegen die vier Beschuldigen wegen schweren Bandendiebstahls. Hierbei soll unter anderem geprüft werden, ob die vier jungen Männer auch für weitere Taten im Bereich Miltenberg und Alzenau in Frage kommen.

Polizei Unterfranken/kick/juh