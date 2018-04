55-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gegen 18 Uhr war ein 39-jähriger Kia-Fahrer auf der Bundesstraße unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Obernburg-Nord/Großwallstadt nach links von der Fahrbahn abkam. Der Kia prallte in die Mittelleitplanke und kam zurück auf die Fahrbahn, wo er einen auf der rechten Spur fahrenden VW touchierte. Daraufhin verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und überschlug sich dort mehrfach, ehe sie wieder auf den Rädern landete und auf dem Seitenstreifen zum stehen kam.

Während der Kia-Fahrer unverletzt blieb, erlitt die 55-jährige VW-Fahrerin schwere Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Bundesstraße war für rund eine Stunde in Richtung Miltenberg gesperrt.

rah