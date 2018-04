Kreinkraftrad in der Erf entsorgt

Da sich ein leichter Ölfilm auf der Erf gebildet hatte, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen. Gott sei Dank stellte sich heraus, dass der Ölfilm relativ gering war und keine Gefahr darstellte. Es mussten somit keine weiteren Maßnahmen eingeleitet werden. Das Krad wurde sichergestellt; weitere Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Miltenberg geführt.

Geringe Menge Amphetamin sichergestellt

Miltenberg. Bei einer Personenkontrolle am Sonntag in der Nikolaus-Fasel-Straße wurde gegen 22.50 Uhr ein junger Mann überprüft. Dabei wollte der 22-Jährige eine weiße Schachtel loswerden und warf diese hinter sich ins Gebüsch. Die aufmerksamen Beamten bemerkten dies. Bei einer Nachschau wurden ca. 0,45 Gramm Amphetamin in dem Behältnis aufgefunden. Der junge Mann muss sich nun wegen eines allgemeinen Verstoßes mit Amphetamin verantworten.

Müll unerlaubt entsorgt

Kleinheubach. Vermutlich jugendliche „Schmutzfinken“ hinterließen im Schloßpark über das Wochenende ihren Unrat in Form von Pizza-Kartons und zerbrochenen Glasflaschen.

Polizei Miltenberg

