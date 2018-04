17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Hierbei zog der Aprilia-Fahrer sich mindestens einen offenen Bruch eines Beins zu und wurde aufgrund der Schwere der Verletzung per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Unfallflüchtige ermittelt

Breitenbrunn. Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte eine 65-jährige Mazda-Fahrerin ermittelt werden, welche am 21.04.18 gegen 14:15 Uhr einen Lichtmast am Radweg von Breitenbrunn nach Altenbuch angefahren hat und anschließend flüchtete. Die Frau kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit vom Weg ab, den sie mit ihrem Pkw nicht hätte befahren dürfen und beschädigte den Lichtmast mit angebrachter Hundetoilette erheblich. Trotz des hinzugeeilten Zeugen entfernte sich die Unfallfahrerin vom Unfallort. Der Zeuge informierte die Beamten der Polizei Miltenberg, welche die 65-Jährige zu Hause antreffen konnte. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Fremdschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Polizei Miltenberg