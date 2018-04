Zigarettenautomat aufgeflext

An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Geräusche einer Flex gehört haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg, Tel. 09371/945-0 zu wenden.

Unfallfluchten

Amorbach. Am 19.04.2018, zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde ein, im Bereich Mühlrain abgestellter, grauer Ford Kuga von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg, Tel. 09371/945-0 zu wenden.

Stadtprozelten. In der Zeit vom 19.04.2018, 17:00 Uhr bis zum 20.04.2017, 13:00 Uhr, wurde ein, in der Hauptstraße abgestellter, weißer Ford C-Max durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstanden Kratzer im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg, Tel. 09371/945-0 zu wenden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden



Bürgstadt. Am 20.04.2018, gegen 12:30 Uhr, wollte ein 60-jähriger Mann, mit seinem VW von einem Parkplatz in die Miltenberger Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen, aus Richtung Ortsmitte kommenden 75-jährigen Opel-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss



Amorbach. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte wahrgenommen werden, dass ein 49-jähriger Cannabis konsumierte und im Anschluss mit seinem Pkw davonfuhr. Der Fahrer konnte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg angetroffen werden. Aufgrund der drogentypischen Auffälligkeiten wurde er einer Blutentnahme unterzogen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Fischwilderei

Miltenberg. In der Mainstraße konnte ein 15-Jähriger angetroffen werden, welcher im Bereich des Yachthafens angelte. Dort ist das Angeln jedoch untersagt. Weiterhin hälterte er drei noch lebende Grundeln in einer mit Wasser gefüllten Gefriertüte. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei und Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz.

mm/PI Miltenberg