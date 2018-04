Laster eckt an Dach an und flieht

Aufgrund der Anstoßhöhe kann es sich nur um einen Laster bzw. Sattelzug handeln. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Kleinheubach: Am Montag, gegen 13:15 Uhr, wollte ein VW-Fahrer In der Seehecke abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten Lkw und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

Unfall an Engstelle

Laudenbach: An der Engstelle im Mühlweg gewährte am Montag, gegen 13:50 Uhr, eine Chrysler-Fahrerin einer entgegenkommenden Peugeot-Fahrerin nicht den Vorrang. An der Engstelle kam es zur Berührung der beteiligten Fahrzeuge, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Unfallflucht

Kleinheubach: Zwischen Samstag 19:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Friedenstraße gegen einen Poller, Nähe Rathaus. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 450 Euro, am Poller selbst wurden rote Lackspuren gesichert.

Polizei Miltenberg/kick