Illegal Müll entsorgt

Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Entwendetes Kennzeichen kurz nach der Tat wieder aufgefunden

Großheubach. An einem VW Golf wurde in der Parkstraße am Samstag, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und Sonntag, 09.50 Uhr, das hintere Kennzeichen mit Halterung entwendet. Wenig später meldete sich eine Zeugin, dass auf einer Wiese in der Langgasse ein Kennzeichen liegen würde; hierbei handelte es sich um das zuvor entwendete. Die Kennzeichenhalterung selbst wurde direkt vor dem Eingang der Sparkasse in Großheubach aufgefunden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg