Auffahrunfall  zwei Personen verletzt

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

Unfall an Engstelle

Collenberg. Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, begegneten sich in der Neustadtstraße an dortiger Fahrbahnverengung die Kraftfahrzeugführer eines Lkws und eines Pkws. Beide gingen jedoch davon aus, dass jeweils der Andere schon anhalten wird. Schließlich fuhren beide in die Engstelle ein, so dass der Lkw-Fahrer an der rechten Seite an einer Mauer hängen blieb und der Fahrzeugaufbau dadurch stark beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

Polizei Miltenberg