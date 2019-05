A3 bei Stockstadt: Laster fährt in Baustellenabsperrung

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr fuhr ein Laster auf der A3 bei Stockstadt in Richtung Frankfurt und verstand die Baustellenbeschilderung falsch, so dass er nicht der vorgeschriebenen Fahrtrichtung folgte, sondern in die Baustellenabsperrung hineinfuhr. Auf mehr als 100 Metern überfuhr er Warnbaken und sonstige Sicherungseinrichtungen. Dabei wurde der Lkw so beschädigt, dass er Öl verlor. Die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn erstrecken sich über 2 Kilometer. Die Hauptfahrbahn war deshalb in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt, der Verkehr wurde über die Nebenfahrbahn geleitet. Hier stand nur eine Fahrspur zur Verfügung, weshalb sich der Stau rasch aufbaute. Autobahnmeisterei, Verkehrssicherer und Reinigungskräfte waren im Einsatz.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red