Unfall mit drei Autos auf A3 bei Goldbach

Eine 24-Jährige wollte im dreispurigen Bereich mit ihrem Renault Twingo vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Hierbei stieß sie gegen den Porsche Panamera, der sich zu dieser Zeit auf der mittleren Spur neben ihr befand. Infolge des Zusammenstoßes prallte der Renault Twingo zurück auf die rechte Spur und fuhr hier auf das Heck eines Sattelzuges auf. Im Anschluss kam der Renault auf dem mittleren und der Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, der Porsche konnte die Autobahn selbstständig an der nächsten Ausfahrt verlassen. Keiner der Beteiligten wurde verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von circa. 25.500 Euro. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu einem Rückstau von circa zwei Kilometern Länge.

Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen: Bischbrunn

Am Donnerstag, gegen 07.15 Uhr kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Im Bereich einer zweispurigen Autobahnbaustelle musste ein Auto verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannten mehrere nachfolgende Auto-Fahrer zu spät und fuhren auf das jeweils vor ihnen fahrende Auto auf. Keiner der Fahrzeuginsassen wurde durch den Unfall verletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 28 000 Euro. Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge und anschließender Fahrbahnreinigung für circa eine Stunde in Fahrtrichtung Frankfurt für den Verkehr voll gesperrt werden. Es entstand hierdurch ein Rückstau von mehreren Kilometern, der sich erst Stunden später wieder auflöste.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red