Mann wird mit fünf Streifenwagen in Frankfurt gestellt nach Unfallflucht in Marktheidenfeld

Sonntag Nachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein junger Mann aus Norddeutschland die A3 bei Marktheidenfeld in Richtung Frankfurt. Aufgrund der Enge der Baustelle blieb er an einem Außenspiegel eines benachbarten Auto hängen. Anschließend floh er von der Unfallstelle. Die Geschädigten versuchten ihn zum Anhalten zu bewegen, was keinen Erfolg hatte. Nachdem die Geschädigten die Polizei verständigt hatten, sollte er von einer Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg einer Kontrolle unterzogen werden. Auch hier missachtete er alle Anhaltezeichen und fuhr unbeirrt weiter in Richtung Frankfurt. Hier kamen hessische Streifen zur Unterstützung hinzu. Erst auf Höhe des Flughafens konnte der Pkw mit insgesamt 5 eingesetzten Streifen angehalten werden. Er rammte ein hessisches Streifenfahrzeug und verunfallte letztendlich so, dass eine weitere Flucht technisch ausgeschlossen war. Die weiteren Presseinformationen werden von der hessischen Polizei übermittelt.

Qualmender Laster sorgt für kurze Vollsperrung auf der A3

Montag Früh gegen 3 Uhr rief ein Laster-Fahrer an, weil er auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor Waldaschaff bemerkte, dass sein Lkw stark qualmte. Die Polizei sperrte kurzfristig die Autobahn, um die Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Nach Rücksprache mit der bereits vor Ort befindlichen Feuerwehr und dem Lkw-Fahrer, entstand der gemeldete Qualm allerdings durch einen geplatzten Kühler. Die Feuerwehr Waldaschaff war mit 25 Mann Besatzung, die Feuerwehr Weibersbrunn mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn war für etwa 10 Minuten vollgesperrt.

Während der Vollsperrung überholte ein Kleintransporter verbotswidrig den wartenden Verkehr über den Standstreifen, um schneller voran zu kommen. Das Fahrzeug konnte angehalten werden, den Fahrer erwartet ein Bußgeld.

3 Unfälle in zeitlichem Zusammenhang sorgen auf der A3 für lange Staus

Montag Vormittag, gegen 6 Uhr fuhren ein Auto und ein Lastwagen nebeneinander im Baustellenbereich bei Marktheidenfeld in Richtung Frankfurt. Dort sind momentan die beiden Fahrtrichtungen auf einer Fahrbahn mit Metallplanken getrennt. Der Lkw touchierte das Auto und schob diesen in die Leitplanke nach links, wodurch diese auf etwa 30 Metern verschoben wurde. Dadurch verengte sich die Fahrspur in Richtung Würzburg.

Etwa eine Viertelstunde später bremste deshalb ein Auto in Richtung Würzburg deutlich ab, was die Nachfahrenden nicht rechtzeitig erkannten und es kam deshalb zu zwei Auffahrunfällen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang. Dabei wurden zwei Insassen leicht verletzt. Die Autobahn musste mehrmals komplett gesperrt werden, um die verschobene Mittelleitplanke wieder in Position zu bringen und die verunfallten Autos aus dem Bereich zu entfernen. Dabei entstand vor allem in Richtung Würzburg erheblicher Stau. Erst nach 2 Stunden war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach