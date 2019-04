Angetrunkener Fahrer hat Reifenpanne

Am Freitag gegen 04:15 Uhr wurde von einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer ein Wagen im abgesperrten Bereich einer Baustelle der A3, Fahrtrichtung Würzburg, mitgeteilt. Als die Steife vor Ort eintraf, stellte sie den besagten Nissan mit einem Reifenschaden im abgebakten Bereich der Baustelle fest. Nach Angaben des 24-Jährigen Fahrers war er zuvor gegen den Standfuß einer Warnbake gefahren, wobei sein Reifen beschädigt wurde.

Während des Gesprächs wurde von den Beamten bei dem Herrn Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zwei Aluminiumschienen gestohlen

Sailauf, Kreis Aschaffenburg. Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr stellte ein Schwertransportfahrer sein Gefährt am Parkplatz Birkenhain an der A3, Richtung Frankfurt, ab und brachte seine Ruhezeit ein. Als er am Freitag gegen 08 Uhr, vor der geplanten Abfahrt, sein Fahrzeug überprüfte, stellte er fest, dass ein Unbekannter einen Spanngurt zerschnitten und zwei Aluminiumschienen im Wert von ca. 250 Euro von der Ladefläche seines Aufliegers gestohlen hatte.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach