Öl ausgelaufen: Parkplatz Strietwald Süd an A3 gesperrt

Am Donnerstag gegen 03:35 Uhr vernahm ein Lkw-Fahrer ein lautes, ungewöhnliches Geräusch während der Fahrt auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Er stoppt daraufhin sein Gespann auf dem Parkplatz Strietwald Süd. Hierbei stellte er fest, dass die Ölwanne seines Fahrzeugs aus bislang unbekannter Ursache eingerissen war. In Folge dessen hatten sich ca. 200 Liter Hydrauliköl auf dem Verzögerungsstreifen sowie dem Parkplatz verteilt.

Der Verzögerungsstreifen sowie der Parkplatz mussten daraufhin für den Verkehr gesperrt werden. Ein Eindringen des Hydrauliköls in das Erdreich konnte von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei verhindert werden, die anschließende Fahrbahnreinigung wurde von einer Spezialfirma durchgeführt. Aufgrund der Konsistenz des Hydrauliköls gestalteten sich die Reinigungsarbeiten allerdings recht aufwändig, sie dauerten bis 08:30 Uhr an.

dc/Meldung der Verlklehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach