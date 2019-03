Polizei stoppt rasenden Lastwagen-Fahrer bei Stockstadt

Nach einer Mitteilung über den Brummi, der erheblich zu schnell auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, konnte eine Streifenbesatzung den Lkw kurz nach 03.00 Uhr auf Höhe Stockstadt anhalten. Bei der Überprüfung des digitalen Kontrollgerätes stellte sich dann aber nicht nur die mehrfache erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung heraus. Der 49-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen hatte zudem eine fremde Fahrerkarte eingelegt und somit die Daten manipuliert. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall bei Bischbrunn

Bischbrunn - Ein Gesamtschaden von 20000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag. Ein 28-Jähriger war gegen 14.45 Uhr bei Bischbrunn mit seinem Pkw auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zu spät erkannte er, dass zwei Fahrer vor ihm auf dem mittleren Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen mussten. So fuhr er auf den Renault auf und schob diesen auf einen BMW.

Kleintransporter überladen - Stopp in Hösbach

Hösbach - Zu viel Papier hatte ein Kleintransporter am Freitag an Bord. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten den kleinen Lkw um 14.55 Uhr in Hösbach und stellten eine Überladung von fast 50 Prozent fest. Erst nachdem am Abend ein zweites Fahrzeug einen Teil der Ladung übernommen hatte, konnte der 37-jährige Fahrer seine Tour fortsetzen.

Ohne Führerschein unterwegs, Auto nicht versichert

Weibersbrunn - Ein 45-Jähriger geriet am Freitagvormittag an der Rastanlage Spessart-Süd in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der VW Passat, mit dem der Mann unterwegs war, nicht mehr versichert ist. Zudem hat der Fahrer auch keinen gültigen Führerschein. Eine Weiterfahrt mit dem Pkw war nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen natürlich nicht mehr möglich.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach