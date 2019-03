Unfallträchtiger Tag bei Eisglätte auf der A3 rund um Weibersbrunn

Zunächst geriet gegen 06:25 Uhr eine 29-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der A3, etwa Höhe Anschlussstelle Weibersbrunn, in Fahrtrichtung Frankfurt, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Eisglätte ins Schleudern und kam schließlich an der Außenleitplanke zum Stehen.

Als ein nachfolgender Ford-Fahrer diesen Unfall erkannte, erschrak er und lenkte ruckartig nach rechts. Hierdurch geriet er mit seinem Pkw ebenfalls ins Schleudern, landete zunächst im unbefestigten Grünstreifen, von hier schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Weibersbrunn zum Stehen.

Zur Unfallaufnahme der beiden Verkehrsunfälle musste die Fahrbahn der A3 kurzzeitig und die Anschlussstelle Weibersbrunn für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehren der Gemeinden Weibersbrunn und Waldaschaff.

Gegen 06:45 Uhr kam dann wenige hundert Meter entfernt, Höhe Weibersbrunn in Richtung Frankfurt, ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ein 38-Jähriger mit seinem Pkw BMW ins Schleudern. Er kollidierte zunächst mit der Betonmittelleitplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Im nachfolgenden Stau schaffte es dann ein 51-Jähriger nicht mehr rechtzeitig seinen VW Polo abzubremsen, geriet auch ins Schleudern und kollidierte mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen stehenden Sattelzug.

Auch hier wurden die Feuerwehren der Gemeinden Marktheidenfeld, Esselbach, Waldaschaff und Weibersbrunn tätig. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Reinigung ebenfalls zeitweise gesperrt werden.

Im daraus resultierenden Stau ereigneten sich zudem noch drei weitere Auffahrunfälle.

Insgesamt wurde bei den sieben Unfällen eine Person leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 55.000 Euro.

Es dauerte mehrere Stunden, bis der normale Verkehrsfluss wieder hergestellt war.

Außerdem ereigneten sich am Dienstagmorgen drei weitere sog. Kleinunfälle mit einem Gesamtsachschaden von ca. 1000 Euro.

Unter Betäubungsmittel Unfall verursacht

Bischbrunn, Kreis Main-Spessart. Gegen 09:15 Uhr meldete sich ein 38-Jähriger über Notruf und meldete einen Verkehrsunfall. Er sei kurz zuvor auf der Fahrt mit seinem Audi A3 in Richtung Würzburg von einem unbekannten Fahrzeug in die rechte Leitplanke gerammt worden. Bei der Unfallaufnahme konnten von dem Beamten an dem Audi allerdings keinerlei Spuren festgestellt werden, die auf einen Kontakt mit einem anderen Fahrzeug schließen ließen, dafür wurden bei dem Herrn aus den Niederlanden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf einen zeitnahen Konsum von berauschenden Mitteln hindeuteten.

Der Mann musste sich in Folge dessen einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartete nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, zudem wurde sein Führerschien beschlagnahmt. Immerhin blieb der Herr bei dem Unfall unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

dc/Meldungen der Verkehrspolize Aschaffenburg-Hösbach