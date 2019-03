Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr fuhr ein Militärkonvoi auf der A3 auf Höhe der Gemarkung Bischbrunn in Fahrtrichtung Würzburg. Im Bereich zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld befindet sich eine Baustelle.

Momentan wird in dieser Baustelle der Verkehr teilweise auf der alten und teilweise auf der neuen Trasse geführt. Der Verkehr Richtung Würzburg wurde zweispurig geführt, die anderen beiden Fahrspuren waren ohne Verkehr, da der Verkehr Richtung Frankfurt bereits auf der neuen Richtungsfahrbahn in Richtung Frankfurt fuhr.

Vor einem Zeugen fuhr eine Kolonne, bestehend aus vier ggf. ausländischen Militär-Lkw, die teilweise auch Anhänger mitführten. Das dritte dieser Militärfahrzeuge führte sicher einen (vermutlich beladenen) Anhänger mit. Das Gespann schaukelte sich auf und stieß zunächst links gegen die Mittelabtrennung aus Metall, diese wurde auf 75 Metern nach links verschoben. Dadurch entstand eine schlangenförmige Biegung in der Mittelabtrennung, sodass sie zu Beginn und nach dem betroffenen Abschnitt in den linken Fahrstreifen ragte und den Verkehr beeinträchtigte.

Anschließend stieß der Unfallbeteiligte noch zwei Mal gegen die rechte Außenleitplanke aus Metall, diese wurde auf mehreren Feldern beschädigt. Zumindest der nachfolgende Militär-Lkw muss diesen Unfall bemerkt haben, da er durch die Unfallstelle fuhr. Trotzdem hielt der Konvoi nicht an und fuhr weiter in Richtung Würzburg. Leider konnte er aber von der Polizei aufgrund anderer Aufträge nicht angehalten oder kontrolliert werden.

Der linke Fahrstreifen musste so lange gesperrt bleiben, bis die Verkehrssicherungsfirma die völlig verschobene Leitplanke wieder gerade gerückt hatte. Der Rückstau reichte bis zur Rastanlage Spessart Süd.

Zeugen, die Angaben zum Konvoi oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg unter 06021-8572530 zu melden.



BMW fährt bei Regen zu schnell, schleudert über BAB

Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr fuhr ein Frankfurter BMW bei Weibersbrunn in Richtung seiner Heimat auf der A3. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Auto. Das Heck brach aus und stieß zunächst mit der Mittelschutzwand aus Beton zusammen. Von dieser wurde der Wagen nach rechts abgewiesen. Danach schleuderte er nach rechts und kollidierte mit der rechten Außenleitplanke. Der BMW musste abgeschleppt werden, die Außenleitplanke wurde erheblich beschädigt.



Auto auf Anhänger schlecht gesichert – Bei Auffahrunfall eigenes Zugfahrzeug beschädigt

Kurz nach 22 Uhr am Donnerstag fuhr ein britisches Gespann, bestehend aus einem Kleintransporter mit Auto-Transportanhänger auf der A3 in Richtung Würzburg. In der Baustelle bei Bischbrunn übersah er, dass ein Laster vor ihm stark abbremste und fuhr diesem auf. Dadurch wurde der Kleintransporter vorne beschädigt. Durch das Auffahren löste sich der auf dem Anhänger mangelhaft gesicherte Auto und beschädigte das Heck des Kleintransporters. Der Kleintransporter samt Anhänger und das verrutschte Auto mussten abgeschleppt werden, weshalb starke Verkehrsbehinderungen entstanden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach