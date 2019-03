Fußgänger überquert Autobahn und wird von Lastwagen erfasst

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang befuhr ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen gegen 1 Uhr mit seinem Lastwagen die A7 in Fahrtrichtung Kassel. Aus noch ungeklärter Ursache betrat auf Höhe der Rastanlage „Riedener Wald“ unmittelbar vor dem Lastwa Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck versucht nun, die genaue Ursache für den Unfall zu ermitteln.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befindet sich auch ein Sachverständiger an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die A7 in Fahrtrichtung Kassel in der Nacht voll gesperrt. Der Verkehr wurde bereits an der Abfahrt „Gramschatzer Wald“ abgeleitet. Auf Grund der Uhrzeit kam es nicht zu Verkehrsbehinderungen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken