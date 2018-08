Bus-Panne in Baustelle - Sperrung der A3

Goldbach, Kreis Aschaffenburg, Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr kam auf der BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, ein mazedonischer Reisebus aufgrund eines technischen Defektes ausgerechnet in der aktuell eingerichteten Baustelle im Bereich der Autobahneinhausung Goldbach auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrgäste mussten in einen anderen Reisebus umsteigen, der Pannenbus abgeschleppt werden. Aufgrund der Panne und der damit zeitweisen Sperrung der Fahrbahn bildete sich ein Stau von rund elf Kilometern Länge.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Sailauf, Kreis Aschaffenburg Bei einer Verkehrskontrolle auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Frankfurt wurde am Donnerstagmittag festgestellt, dass der rumänische Fahrer eines bulgarischen Pkws BMW keinerlei gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Halter des BMW saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz. Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach